Projetos “Cultura na Comunidade” e “Um Piano na Amazônia” levam artes a comunidades ribeirinhas

Com a finalidade de democratizar a cultura, o projeto “Cultura na Comunidade”, de iniciativa da Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e o projeto Floresta: Um piano na Amazônia”, a partir de 19/11 embarcarão em uma viagem rumo a Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns com um único propósito: deixar a população mais perto das artes.

Em sua 12ª etapa, o Cultura na Comunidade vai ultrapassar as barreiras da área urbana, e de forma inovadora, através da parceria com o projeto “Floresta” levará à população ribeirinha concertos de piano. “O curioso e inusitado é que levaremos o piano dentro de um barco e serão oferecidos concertos e oficinas aos moradores pela pianista do Rio Grande do Sul, Carla Ruaro”, destaca um dos parceiros da ação, dono do barco o Vencedor, astrólogo e fundador da ONG Alma do Rio, o capixaba Paulo Randow.

O lançamento desta etapa especial do projeto será neste domingo (19), em frente ao Centro Cultural João Fona, às 19:30 horas, com participação do Quarteto de Cordas da Filarmônica Municipal de Santarém.

No dia seguinte, os projetos seguem em caravana em direção as 12 comunidades da Resex que serão agraciadas (Vila Franca, Tucumã, São Pedro, Mentai, Curi, Bom Futuro, São Francisco, Atodi, Vila Gorete, Vila Brasil, Lago da Praia e Urucureá), retornando à Santarém com encerramento na Vila de Alter do Chão.

Nas comunidades, o início das atividades será às 8h com oficinas, e a partir das 18h serão realizados os Concertos, terão atrações da comunidade, Cinema na Praia e muita música. O encerramento em cada comunidade será às 21h.

A parceria

O secretário municipal de Cultura, Luís Alberto Figueira, o “Pixica” conta que a Prefeitura foi procurada pelos idealizadores do projeto “Floresta”, e logo que conheceu a essência da iniciativa ficou maravilhado. “Ficamos honrados pela escolha do município de Santarém como parte do desenvolvimento da pesquisa. Um piano na Amazônia e nas comunidades alinhou com a dinâmica do Projeto Cultura na Comunidade, quando leva a diversidade artística a áreas mais afastadas e ainda será aberto o espaço a demonstração artística cultural das localidades visitadas. A Prefeitura de Santarém sempre está aberta as parcerias e aceitamos o desafio maravilhoso da pianista”, destacou.

A Pianista

Carla Ruaro é pianista com dedicação à música contemporânea brasileira. Mestre em “Piano Performance” pela Goldsmiths University (Londres), integrou o corpo de músicos da Live Music Now (Londres), onde durante 6 anos realizou digressões, concertos e workshops na Irlanda, Inglaterra e Emirados Árabes Unidos. Ela está em processo de doutoramento pela Universidade Nova de Lisboa, na qual desenvolve uma pesquisa sobre a música da Amazônia.

Na apresentação, a pianista fará a transformação das melodias do canto dos pássaros em melodia acústica de piano. O resultado é parte de uma pesquisa sobre a musicalidade da Amazônia. “Os compositores extraíram os sons da floresta para recriar e transformar em música, me dando a oportunidade de poder reproduzir isso em meu instrumento. O piano será doado após o projeto para uma instituição com uma proposta cultural de relevância na região, então eu vou deixar em Santarém uma sementinha. Vamos levar a essas pessoas, algo que faz parte da sua identidade”, explicou Carla Ruaro.

O desportista, Danilo Perrotti que já rodou o mundo de bicicleta também fará participação especial. Por meio da atividade, Cinema na Praia, Perrotti vai exibir o documentário Homem Livre, no qual mostrará os lugares que já visitou: Egito, Nepal, Índia, EUA, América Central e as regiões brasileiras.

No encerramento, dia 2 de dezembro, está previsto na praia em frente ao Centro de Atendimento ao Turista (CAT) de Alter do Chão haverá a exibição do Projeto Cinema e Música com trilha sonora de filme do Charle Chaplin, executado pelo pianista e Superintendente da Fundação Carlos Gomes, Paulo José Campos de Melo.

Gravações compactas, CD e DVD

Serão gravadas 10 faixas do CD com composições dos paraenses: Luiz Pardal, Altino Pimenta, Albery Albuquerque, Thiago Albuquerque, Lúcia Uchôa, Wilson Fonseca (in memoriam) e Vicente Malheiros da Fonseca. Será gravado também DVD na forma de documentário, o registro ocorrerá em Belém e Santarém (PA), entre outras, ao longo da viagem. Entrevista com compositores, nas localidades visitadas, dos concertos oferecidos às comunidades e espaços culturais. A pianista Carla Ruaro chegará a Santarém, no sábado (18).

Fonte: RG 15\O Impacto e PMS