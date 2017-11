Prefeitura de Santarém deve rescindir contrato com a Cosanpa

Em entrevista coletiva que aconteceu na manhã desta segunda-feira (20), na sede do Executivo municipal, o prefeito Nélio Aguiar anunciou que deve rescindir o contrato com a Cosanpa.

Todos são sabedores que o problema de falta de água em Santarém já está passando dos limites. Durante a coletiva, Nélio Aguiar informou que já conversou com o governador do Estado e com o presidente da Cosanpa, sobre a decisão de romper o contrato. Segundo informações, pelo menos 4 empresas já demonstraram interesse e participar de uma possível licitação.

Além do prefeito Nélio Aguiar, participaram da coletiva o vice-prefeito José Maria Tapajós; o presidente da Câmara Municipal, Antônio Rocha, secretário Daniel Simões e promotora de justiça Maria Raimunda.

Fonte: RG 15/O Impacto