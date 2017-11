Vídeo / Especial Vice-reitores – Celson Lima da Chapa “Ufopa em Ação”

A excelente iniciativa do Jornal O Impacto e Tv Impacto, diga-se de passagem, a primeira empresa de Santarém a realizar entrevistas com os candidatos à reitoria da UFOPA, tem recebido muitos elogios por parte, tanto da comunidade acadêmica, quanto das chapas que concorrem no pleito.

Mantendo o compromisso com a sociedade do oeste paraense, em especial com os estudantes universitários e servidores da UFOPA, nesta semana, publicaremos uma série de entrevistas, com os candidatos a vice-reitor. Assim, todos que participarão da consulta, elegendo de forma democrática os novos gestores da Universidade, terão condições de conhecer as melhores propostas e plano de trabalho das chapas.

Hoje, conheça o professor Celson Lima, que é candidato a vice-reitor na chapa “Ufopa em Ação”, encabeçada pelo professor Jarsen Guimarães.