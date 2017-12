Sargento da PM é morto após ser assaltado em Castanhal

Um sargento da Polícia Militar foi assassinado após uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira (22), no bairro Pirapora, em Castanhal. De acordo com as primeiras informações, o sargento da Polícia Militar Tomé levou dois tiros, um no rosto e outro na cabeça, após dois bandidos tentarem roubar sua pistola.

Conforme testemunhas, dois homens se aproximaram em uma motocicleta no momento em que Tomé chegava em uma casa. A primeira versão é de que os dois bandidos tinham o objetivo de roubar a arma do sargento, que acabou reagindo. Durante a ação o sargento acabou alvejado pelos dois disparos efetuados por um dos dois bandidos. A dupla fugiu logo em seguida. Ninguém foi preso até o momento.

O policial militar foi rapidamente socorrido e encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas de Castanhal, onde, já por volta das 21h55min, o sargento acabou morrendo. Ele morreu aguardando um helicóptero para transferi-lo para um hospital da capital paraense, onde passaria por atendimento médico mais adequado. Não há informações confirmadas se os criminosos conseguiram levar a arma do sargento.

Fonte: Dol