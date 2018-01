Bloco Mirim – Unidos do Umarizal anuncia que realizará pré-carnaval na Praça da Cultura

O primeiro domingo do ano terá carnaval nas ruas de Óbidos e concentração na Praça da Cultura. Bloco Xupa Osso também anunciou que realizará evento no dia 21 de janeiro.

O primeiro domingo de folia em Óbidos, no oeste do Pará, está garantido. O bloco Mirim – Unidos do Umarizal, anunciou que irá realizar no próximo domingo (7), o tradicional pré-carnaval.

Desde o ano passado, a Prefeitura de Óbidos deixou sob a responsabilidade dos 7 blocos carnavalescos que fazem o carnaval obidense, a realização dos eventos aos domingos. Os pré-carnavais servem como um “esquenta” para os dias oficiais do Carnapauxis, reconhecido como um dos maiores carnavais de rua do estado.

A saída do arrastão, marcada para às 18h30, será do local conhecido como “canto do sr. Augusto”, no cruzamento da Avenida Dom Floriano, com a rua Antônio Fernandes no bairro de Lourdes. O trajeto menor do que habitual, percorrerá algumas ruas da área central até a Praça da Cultura, onde a festa prossegue até às 22h.

“Nós vamos providenciar um carro som. A banda já está confirmada, será o cantor Marcos Cley que puxará o nosso arrastão. Vai ser menor do que o de costume, mas com muita alegria pra brincar com a nossa população”, explicou a coordenadora do bloco, Eliete Salgado.

A coordenação confirmou que a Secretaria de Cultura e Turismo (Semcult), garantiu a limpeza do espaço e dos banheiros. Todo o aparato de segurança foi providenciado. Serão 30 seguranças particulares monitorando o evento, além do apoio do efetivo dos militares da 29º CIPM. As vias ao entorno da Praça da Cultura serão interditadas pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).

Licença

A coordenação do bloco alerta para que os vendedores ambulantes procurem a Delegacia de Polícia Civil para retirar a licença de comercialização de bebida alcoólica. Os diretores foram alertados para essa necessidade. Quem não tirar a licença, poderá ter o seu ponto de venda fechado pela Polícia Civil.

Confirmado

Outro bloco que confirmou a realização do pré-carnaval foi o Xupa Osso. Nas redes sociais diretores anunciaram, sem repassar detalhes, que no domingo, 21 de janeiro, o Xupa Osso também realizará o seu arrastão com concentração na Praça da Cultura.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO