Tentativa de furto no Banco do Brasil de Gurupá

No último final de semana, ladrões entraram pelos fundos da agência do Banco do Brasil de Gurupá, serraram a grade do balancim de um banheiro e entraram; abriram três portas e chegaram até o cofre principal, que é composto de três camadas (uma de concreto, outra de ferro e a última de aço).

Os bandidos só não conseguiram abrir o cofre porque os discos de serra que haviam levado desgastaram e não conseguiram romper a última camada do cofre (a camada de aço).

Danificaram os terminais, levaram os HD’s, as armas dos guardas que estavam depositadas lá e etc… Tinha mais de 1 milhão no cofre.

A agência está interditada por tempo indeterminado.

Fonte: RG 15/O Impacto e Francisco Paiva