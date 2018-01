Governo confirma pedido de Hilton Aguiar para a conclusão do ginásio de Santarém

Na tarde de terça-feira, 09 de janeiro, o deputado estadual Hilton Aguiar visitou algumas obras em Santarém, dentre elas a construção do Ginásio, e se deparou com a obra em andamento, com isso ficou muito contente e satisfeitos, diferente de alguns meses atrás, em sua primeira visita à obra, pois a encontrou totalmente paralisada e sem previsão de conclusão.

Indignado com tal situação, Hilton Aguiar acionou imediatamente o Governo, para que esse grande sonho voltasse a ser construído.

O Deputado também conversou com o engenheiro encarregado, que relatou que o Ginásio está com 57% da sua obra concluída, ou seja, o sonho está prestes a se tornar realidade. Com a conclusão do Ginásio, irá melhorar bastante o incentivo ao esporte. O Ginásio também conta com uma mega estrutura, com capacidade para cinco mil pessoas.

Hilton Aguiar se comprometeu em trabalhar incansavelmente para que o Ginásio e tantas outras obras em Santarém sejam concluídas.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom