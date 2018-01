Crime macabro em Vitória do Xingu

O crime cuja mãe e uma criança recém nascida foram vítimas chocou e deixou perplexos os moradores de Vitória do Xingu. Segundo informações preliminares da polícia militar na cidade, a jovem Kelen Gabriely e a criança de 20 dias de nascida que estavam desaparecidas desde a última quarta-feira (10), foi encontrada morta neste sábado (13), por traz da casa do homem identificado como Tadeu, acusado de ter atraído a jovem para a residência dele, que fica a 20km de Vitória do Xingu, em uma ilha na localidade do Jacuípe.

Segundo dados repassadas por moradores, o corpo da mulher e da criança estavam enrolados em uma lona plástica e enterrados atrás da casa do acusado. Tadeu está foragindo desde o desaparecimento da jovem.

Equipes do IML trabalham na remoção dos corpos e perícia no local de crime. Familiares entraram em desespero, o crime choca a cidade de Vitória do Xingu neste sábado.

Fonte: Felype Adms | Xingu230