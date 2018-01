Águia Negra faz ‘arrastão’ e lota as ruas de Óbidos no evento de pré-carnaval

Diretoria do bloco prepara homenagem em alusão aos 50 anos de fundação do reduto do Águia, o bairro Cidade Nova.

Um dos mais tradicionais blocos do Carnapauxis, o Águia Negra, animou a cidade de Óbidos, no oeste do Pará, na tarde de domingo (14). O bloco fez o seu primeiro grande movimento do ano, com a realização do pré-carnaval.

O trio comandado pelo cantor Tony Amaral e a Banda 220 Volts, levou para as ruas da cidade a alegria da folia dos obidenses ao som das músicas dos blocos locais e das tradicionais marchinhas de carnaval que conduziram milhares de pessoas na tarde agradável de domingo até a Praça da Cultura.

“Nós temos que manter viva essa tradição do pré-carnaval, por isso a diretoria do bloco Àguia Negra enfrentou esse desafio de levar o bloco para as ruas e fazer a alegria dos nossos brincantes, dos nossos visitantes que amam a nossa festa. Eu até incentivo as outras diretorias dos blocos a realizar o pré-carnaval, nosso povo merece essa festa”, disse o presidente, Antonilson Amaral.

O percurso do bloco menor do que o habitual, e a demora para começar o som ao vivo no local de concentração, desagradou os brincantes. Ainda assim, a Praça da Cultura ficou praticamente lotada.

Com o tema que homenageia os 50 anos de fundação do bairro Cidade Nova, reduto do bloco, o Águia Negra levou para o público, uma mostra da grande festa que está sendo organizada para a apresentação oficial, no sábado de carnaval, 10 de fevereiro.

“A gente dá a vida por esse bloco. Tudo o que a gente faz é com amor. E a emoção que é conduzir esse povo que desde o pré-carnaval já é gigantesco, é muito gratificante. Melhor ainda é homenagear o querido bairro Cidade Nova, a casa do Águia Negra. Bairro de tradição e muito importante pra nossa cidade. Aqui tudo é festa”, falou emocionado o cantor Tony Amaral.

Com um repertório diversificado, que valorizou a tradição da diversidade musical do carnaval obidense, o público brincou até às 22h.

Confirmado

No domingo, 21 de janeiro, será a vez do Xupa Osso agitar as ruas da cidade com o seu primeiro arrastão no período carnavalesco. O pré-carnaval do bloco seguirá a mesma tendência de outros blocos que estão concentrando na Praça da Cultura.

Fonte: RG 15/o Impacto e Ascom/PMO