Com apoio da torcida, São Raimundo bate o Cametá no Colosso do Tapajós

O São Raimundo começou bem a disputa do Campeonato Paraense 2018. Em casa, o Pantera até sofreu algum susto do Cametá, mas conseguiu levar a melhor e venceu pelo placar de 3 x 2.

Os gols dos donos da casa foram marcados por Jefferson Monte Alegre, Léo e Luís Carlos “Imperador”. O Mapará conseguiu descontar com gols de João Manoel e Rael.

Na segunda rodada do Parazão, o São Raimundo visitará o Bragantino, no domingo (21), em Bragança. No mesmo dia, o Cametá jogará a primeira em casa, contra o Parauapebas.

Fonte: DOL

Foto: Bena Santana