Diretoria do bloco Xupa Osso abre as portas do seu novo QG

Espaço foi inaugurado durante evento realizado na sexta-feira (12). Bloco se apresenta no domingo de carnaval em Óbidos.

O clima de carnaval toma conta de Óbidos, cidade localizada na região da Calha Norte, e o bloco Xupa Osso, um dos mais tradicionais do Carnapauxis, abriu as portas da sua nova casa para os foliões.

O QG do bloco foi inaugurado na noite de sexta-feira (12), durante evento promovido pela diretoria para apresentar o espaço que concentrará as promoções do Xupa Osso durante o carnaval. O QG fica localizado na rua Almirante Barroso, s/n no centro da cidade, próximo a Praça da Cultura.

O local estará disponível para visitação, e servirá como referência para concentrar os trabalhos em preparação para a apresentação oficial do bloco que esse ano será no dia 11 de fevereiro, no tradicional domingo de Carnapauxis.

“A gente vai continuar funcionando da maneira que vínhamos funcionando no ano passado de quinta a domingo. O nosso espaço ficará disponível pra visitação, está todo decorado pra receber os visitantes que queiram tirar foto, fazer um registro e futuramente vamos disponibilizar também lembranças para que o visitante, o folião obidense leve uma lembrança pra casa do Xupa Osso”, disse Taiane Bello, vice-presidente do bloco.

O bloco que vem passando por restruturação em sua diretoria nos últimos anos, apresentará uma proposta diferente em 2018. Sem um tema específico, o Xupa Osso fará referências a alegria dos seus brincantes com as músicas “Hashtag Sou Xupa Osso” e “Ser Feliz Com o Xupa Osso”, todas de autoria de compositores obidenses.

“Esse ano a gente não escolheu tema, deixamos livre. Temos duas músicas de compositores obidenses. Mas, em relação a tema não escolhemos tema nenhum. O bloco manterá suas atrações: espuma, banho de cheiro, a comissão de frente com os fobós e a nossa porta estandarte”, falou Yago Henrique Pereira, presidente do boco.

As vendas dos abadás já iniciaram. Serão 1.500 unidades disponíveis para os brincantes do bloco no valor de R$ 40,00.

Pré-carnaval

No domingo, 21 de janeiro, será a vez do Xupa Osso agitar as ruas da cidade com o seu primeiro arrastão no período carnavalesco. O pré-carnaval do bloco seguirá a mesma tendência de outros blocos que estão concentrando na Praça da Cultura.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO