Base Nacional Comum Curricular é tema de encontro pedagógico em Óbidos

Capacitação reúne cerca de 40 coordenadores pedagógicos lotados nas escolas das zonas urbana e rural do município.

Profissionais que atuam na coordenação pedagógica dos educandários da rede pública de ensino, no município de Óbidos, no oeste paraense, iniciaram nesta segunda-feira (15), uma capacitação para conhecer e iniciar o processo de adesão às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O encontro que reúne cerca de 40 coordenadores pedagógicos lotados nas escolas das zonas urbana e rural de Óbidos, terá duração de dois dias com palestras e debates. As informações a cerca da BNCC estão sendo repassadas por docentes da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), no auditório da escola Inglês de Souza, no bairro de Santa Terezinha.

A intenção é repassar aos profissionais uma visão geral da base nacional, aprovada em dezembro de 2017 pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. Embora a Secretaria Municipal de Educação (Semed), ainda tenha um período para se adequar, as discussões acerca das mudanças previstas no documento devem iniciar já na primeira formação.

“Nós estamos dando os primeiros passos para começar esse processo de adequação a nova Base Nacional Comum Curricular. A princípio estamos apenas repassando aos nossos coordenadores uma visão geral. Mas, enquanto rede de ensino, há a necessidade de a gente ter momentos de discussão dessa base por segmento: educação infantil, fundamental, anos iniciais, anos finais, para que possamos nos apropriar do que diz a nova base nacional”, explicou o técnico do Setor Pedagógico da Semed, Ronilson Vieira.

A Base Nacional Comum Curricular será a responsável nos próximos anos, por dar o embasamento para a reformulação da proposta curricular em todos os municípios do país. Em Óbidos, os profissionais estão buscando conhecer quais as habilidades e competências que são esperadas para os diversos segmento da educação e suas etapas, para que posteriormente seja efetivada a reformulação da proposta curricular da rede municipal de ensino.

O que é a Base Nacional Comum Curricular?

A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil.

A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO