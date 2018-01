Óbidos ganha veículo para auxiliar no desenvolvimento de projeto sociais

Prefeito Chico Alfaia, na foto com José Priante e Eraldo Pimenta, participou de cerimônia de assinatura do Termo de Convênio que oficializou o repasse do veículo ao município.

As ações e serviços ofertados pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), ganharão um reforço com a aquisição de um novo instrumento de trabalho. Por meio de um convênio firmado com o Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, Óbidos, município localizado na região da Calha Norte, foi contemplado com um automóvel.

O benefício foi articulado pelo deputado federal José Priante (PMDB/PA), que esteve em Santarém na manhã desta terça-feira (16), para a assinatura dos termos de convênio.

O prefeito Chico Alfaia juntamente com diversos prefeitos e secretários de assistência social da região, participaram do evento realizado no Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental (Ciam). A cerimônia contou ainda com a presença do deputado estadual Eraldo Pimenta (PMDB/PA).

“O encontro que tivemos hoje em Santarém, ele vem coroar todo o trabalho de articulação feito pelo governo municipal com os representantes da bancada paraense na Câmara dos Deputados. O olhar de ação do deputado Priante em favor dos municípios paraenses, destacando-se Óbidos, se reflete nessa ajuda que o município está recebendo por meio desse veículo que vai permitir a nossa secretaria de Desenvolvimento Social maior mobilidade, alcançado as pessoas que mais necessitam de assistência”, disse o prefeito Chico Alfaia, após a cerimônia.

Ao todo, 60 novos veículos estão sendo destinados às secretarias municipais de assistência social do Pará. O governo Federal, por intermédio do deputado Priante, investiu R$ 4 milhões na aquisição dos equipamentos.

Entre as cidades contempladas estão: Cametá, Curralinho, Chaves, Magalhães Barata, Nova Timboteua, Oeiras do Pará, Peixe-Boi, Primavera, Portel, Salinópolis, Bannach, Conceição do Araguaia, Canaã dos Carajás, Cumaru do Norte, Eldorado dos Carajás, Ourilândia do Norte, Parauapebas, Piçarra, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, São Félix do Xingu, Tucumã, Itupiranga, Aveiro, Almeirim, Curuá, Faro, Itaituba, Juruti, Jacareacanga, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Placas, Rurópolis, Santarém e Uruará.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO