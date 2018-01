Vitrine Social Style News

** Curtindo Austrália em maravilhosa viagem, os amigos Mauro e Tânia Tavernard.

** A amiga Mariete do Carmo festejou em Belém, a chegada de seus 50 anos, em grande estilo.

** O filme Destino de Uma Nação, premiado no Globo de Ouro, deve repetir os prêmios na festa do Oscar, a consagração dos melhores do cinema mundial. A festa do Oscar será dia 4 de março.

** O Clube dos 50 já agendou seu baile carnavalesco “Ninguém Refresca”, dia 2 de fevereiro, em sua sede social, que está toda repaginada sob a presidência de Jammerson Guimarães.

** Em novembro de 2018 serão as eleições para as novas Diretorias da OAB.

** Amor de Verão: Será no dia 3 de fevereiro, no Iate Clube de Santarém, a segunda edição do “Meu Amor de Verão”, com as atrações do DJ Bernardo Pinheiro (considerado o melhor DJ do Pará) e a banda Nosso Tom. À frente do evento, Alexandre Leite (promoter do Iate Clube).

** Sebastião Tapajós fez show dia 12 de janeiro, em homenagem aos 402 anos de Belém.

** Mestrado especial: A Universidade de Fernando Pessoa, de Porto, em Portugal, está com inscrições abertas para a segunda turma de Mestrado em Educação e de Criminologia. As inscrições podem ser feitas em Santarém com a professora Edwirges. Foi a nossa cidade de Santarém que levou para outros estados do Brasil, a relevância desses cursos, portanto, sendo a pioneira no Brasil. O início do mestrado está previsto para o mês de julho. Os diplomas serão validados pela UFOPA.

** Foi lançado o livro Miríade (contos e crônicas) pela Editora Andross, de São Paulo. Neste livro traz as crônicas de Paula Maciel (Amores Virtuais) e da saudosa Zuila Cruz (O Capanga). Leitura imperdível.

** Eva Neves curtiu com os filhos uns dias em Curitiba. Já de volta à terrinha.

** Parabenizamos os aniversariantes de destaque: Catarina Freitas, Fátima Fonseca.

** Foi realizada na Casa de Cultura, dia 29 de dezembro de 2017, a finalíssima do concurso Miss Santarém Fashion e Mister Santarém, numa promoção de Márcio Portela. O júri foi selecionado por personalidades de vários segmentos da sociedade.

Por: JORGE SERIQUE