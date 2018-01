Ministério da Educação divulga hoje resultado do Enem 2017

Os candidatos que fizeram a edição do ano passado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2017) vão poder ver suas notas na manhã desta quinta-feira (18). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o resultado será divulgado às 11h desta quinta, quando começa a entrevista coletiva da presidente do Inep, Maria Inês Fini, e do ministro da Educação, Mendonça Filho.

Ainda segundo o Inep, devem ser divulgadas também as notas máximas e mínimas em cada prova objetiva, e detalhes sobre as notas da prova de redação. A vista do espelho da redação, usado para fins pedagógico, não será divulgada nesta quinta.

Consulta individual pela internet

A nota do Enem 2017 só pode ser consultada individualmente. Para isso, os candidatos que fizeram o exame devem acessar a Página do Participante e incluir seu CPF e a senha cadastrada. Entre os dias 1º e 15 de janeiro, 300 mil candidatos do Enem trocaram sua senha no sistema, segundo informou Camilo Mussi, diretor de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais do Inep.

Fonte: G1