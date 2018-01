Secretários de Mojuí, Santarém e Belterra reúnem com secretário adjunto da SEMAS

Encerrou na tarde desta quinta-feira (18) a reunião com secretários da região do Tapajós, mais precisamente dos municípios de Santarém, Belterra e Mojui dos Campos, além de Sindicatos de Produtores e Bancos Financiadores, com o Secretário Adjunto da SEMAS, Dr. Thales e equipe da SEMAS de Santarém, tendo à frente a secretária Vânia Portela.

O assunto em pauta foi Licenciamento de LAR, validação de CAR, pendência de processos de agricultores e produtores que precisam de validação de CAR para fins de financiamento e regularização ambiental.

Foi uma reunião muito produtiva, com muitos avanços, onde foram feitos encaminhamentos e soluções foram ajustadas.

Nos dias 25 e 26 de janeiro, acontecerá o Balcão de Atendimento Ambiental de equipe Técnica da SEMAS para atendimento de pendências de processos de todo os municípios da região.

No mês de fevereiro acontecerá uma capacitação específica nas áreas de LAR, CAR e Outorga para técnicos das SEMMAS e técnicos externos.

Os municípios solicitam autonomia para as SEMMAS que já expedem LAR para que possa validar CAR, bem como fortalecimento das URES dos Pólos, entre outros assuntos importantes.

“Iremos levantar demandas de todas as regiões para realizar essas caravanas específicas de atendimento municipal e regional. Independente das Caravanas do Estado SEMAS, PMV, OUTORGA que acontecerão a partir de março, disse o prefeito de Mojuí dos Campos, Jailson Alves.

Fonte: RG 15/O Impacto