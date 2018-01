Semed/Santarém prorroga prazo de inscrição de processo seletivo; confira a nova data

Devido à grande procura e aos problemas com internet enfrentados por dezenas pessoas que querem se candidatar às vagas do Processo Seletivo Simplificado da Educação, a comissão organizadora do PSS prorrogou o período de inscrições até domingo (21). A inscrição é a primeira fase do processo seletivo de que trata o Edital Nº 001/2018.

O PSS para contratação de professores e pedagogos em caráter temporário para atuação nas escolas de Educação Básica geridas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), no âmbito do município de Santarém, para o ano letivo de 2018, tem inscrições exclusivamente no site da Prefeitura de Santarém, com formulário específico.

Faça aqui a sua inscrição ao PSS da Educação

São ofertados os cargos de pedagogo, professor de Educação Infantil, professor de Educação Especial, professor de 1º ao 5º ano e professores de 6º ao 9º ano habilitados nas disciplinas de Língua Portuguesa, Ciências, Língua Inglesa, Ensino da Arte, Matemática, História, Geografia, Estudos Amazônicos, Ensino Religioso e Educação Física.

Para se inscrever o candidato deve preencher alguns requisitos, como: a) ser brasileiro nato ou naturalizado; b) ter, na data da chamada e comprovação de títulos, a idade mínima de 18 anos completos; c) possuir a escolaridade e requisitos mínimos exigidos para o cargo; d) estar quite com as obrigações eleitorais e militares; e) não possuir vínculo profissional com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com os Poderes Legislativos e Judiciários, salvo os casos permitidos pela CF/88.

Próximas fases

26/01/2018 – Publicação da lista de classificação e Edital de chamamento para apresentação das documentações informadas na ficha de inscrição;

29/01 a 02/02/2018 – Apresentação das documentações informadas na ficha de inscrição;

12/02/2018 – Lista de aprovados nas vagas oferecidas/cadastro de reserva;

13 e 14/02/2018 – Prazo para interposição dos recursos;

19/02/2018 – Homologação e divulgação do resultado final;

20 a 28/02/2018 – Procedimentos de contratação/lotação.