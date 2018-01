Abertas inscrições para especialização em saúde da família

Curso é financiado pelo Incra e será ofertado pela Ufopa

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou o edital de seleção de candidatos ao curso de especialização em saúde da família e comunidade, ofertado no âmbito do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera). O financiamento cabe ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), órgão que mantém o Pronera. As inscrições para o curso, abertas ontem (22.01), são gratuitas e prosseguem até o dia 30 de janeiro. São oferecidas 40 vagas.

De acordo com o edital, o perfil do (a) candidato (a) ao curso compreende trabalhadores em Unidades Básicas de Saúde (UBS), vinculados à Estratégia Saúde da Família, em atendimento às populações do campo, da floresta e das águas com diploma de nível superior em qualquer área – reconhecido pelo Ministério da Educação – e o público-alvo do Pronera (jovens e adultos dos projetos de assentamento criados e reconhecidos pelo Incra, quilombolas, trabalhadores acampados cadastrados na autarquia e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário) graduado nas profissões da saúde.

O processo seletivo será realizado pela instituição de ensino e estará condicionado à sua regulamentação. São três as etapas de seleção, nesta ordem: títulos e carta de intenção; prova escrita; e entrevista.

A matrícula dos candidatos aprovados está prevista para o mês de março. O período letivo deve iniciar em abril. O curso terá carga horária de 570 horas e duração de 18 meses.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Incra