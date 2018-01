Em troca de tiro com a Polícia, assaltante é alvejado e morre no PSM

Genivan Silva de Castro, de 23 anos, juntamente com seu comparsa, pouco antes haviam roubado uma motocicleta.

Segundo informações, era por volta de 19h45, de quarta-feira (24), quando o NIOP repassou uma ocorrência de assalto na Av moaçara cometido por dois indivíduos(um de camisa branca e outro de camisa preta), em ato contínuo as guarnições da PM da área com a da supervisão seguiram em buscas. Foram avistados os cidadão s com as mesmas características repassadas, na “Rua Couto Magalhães”, (ao lado do clube da viola). Momento em que foi emitida voz de parada, onde um dos suspeitos reagiu disparando contra os homens da lei, sendo alvejado, posteriormente vindo a óbito no PSM. Com ele foi apreendido um revolver cal.32 com 04 munições e foi encontrada abandonada nas imediações uma motocicleta Honda broz OFP-7225. Foi localizado a vítima do roubo CARLOS ALBERTO VIEIRA DE MIRANDA que encontra-se na 16 Seccional de Polícia Civil onde fez o reconhecimento dos acusados.

Genivan Silva de Castro, (com alvará de soltura 04/10/2017 Altamira), 23 anos, é a identificação do suspeito que veio a Óbito.

RG 15 / O Impacto