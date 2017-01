Nélio Aguiar – De vendedor de biscoito a prefeito de Santarém

O médico Nélio Aguiar, de 48 anos de idade, tomou posse no último domingo (1º de janeiro de 2017) como prefeito de Santarém, oeste do Pará. A solenidade ocorreu no plenário da Câmara de Vereadores, após eleição da presidência da mesa diretora do Poder Legislativo.

Durante o primeiro discurso, Nélio destacou que a base familiar foi fundamental para conseguir chegar ao cargo máximo do executivo santareno. Ao lembrar a mãe, Ursulina Aguiar (in memoriam), o Prefeito não conteve a emoção. “Peço, neste momento, licença a todos os presentes para direcionar-me, agora, a alguém que não mais está hoje em nosso meio. A senhora, minha saudosa mãe Ursulina, que em todas as campanhas sempre foi minha grande incentivadora”, disse Nélio Aguiar.

Para a gestão, Nélio também destacou que contará com o apoio de toda a população. Segundo ele, devido à crise que ainda atinge o País, é necessário que todos dêem as mãos por uma Santarém melhor. “Trabalhar juntos por Santarém. Sociedade civil organizada, universidades, empresários, igrejas, sindicatos, associações de bairros, OAB, a classe política, servidores profissionais, pais de família, estudantes. Todos, juntos, façamos um pacto de cooperação e trabalho”, declarou.

Após a posse, Nélio Aguiar recebeu a faixa do ex-prefeito Alexandre Von nas dependências do Palácio Jarbas Gonçalves Passarinho. Durante a cerimônia, o Padre Armstrong e o pastor da Assembleia de Deus, Enoque Pinheiro, abençoaram os novos gestores municipais.

Antes do pronunciamento de Nélio Aguiar, a Orquestra Sinfônica Maestro Wilson Fonseca fez uma homenagem com a apresentação da música Asa Branca, fazendo referência às raízes nordestinas do novo prefeito. “Sou descendente de nordestino e conheço a realidade do sertão. Minha família veio em busca de oportunidades e Santarém acolheu tão bem. Eu vivi a cultura do forró, da rapadura e vivi a cultura cabocla, do carimbó e da piracaia. O vice-prefeito José Maria Tapajós conhece muito bem a realidade da população ribeirinha. Nós dois representamos uma mistura cultural”, destacou.

Em seu discurso o prefeito enfatizou que sua eleição representa a confiança do povo santareno. “Fomos eleitos com mais de 50% dos votos. O povo confia e tem esperança no nosso trabalho. Vamos nos espelhar na maior liderança que foi Jesus, porque o verdadeiro líder está para servir”, anunciou.

A solenidade encerrou com a posse dos novos secretários e coordenadores municipais. Para comemorar, a população foi convidada para a Festa da Posse que contou com várias atrações musicais na Praça da Bíblia.

BIOGRAFIA: Nélio Aguiar, casado com Celsa Brito, tem como filhos Henrique Aguiar e Gisele Aguiar. Nasceu em Santarém-PA, no dia 6 de novembro de 1968, e viveu a infância e juventude no bairro Aldeia, ajudou a sustentar sua família vendendo biscoitos na taberna de seu pai. Aos 17 anos foi aprovado como um dos primeiros colocados no curso de medicina da Universidade Federal do Pará (UFPA). Depois de formado, em 1993 foi aprovado no concurso nacional para o Ministério do Exército no Rio de Janeiro.

Em 1996, foi fazer Especialização em Otorrinolaringologia na cidade de Belo Horizonte. Durante o curso, a incompatibilidade de horários o fez abrir mão do Exército. Com o término do curso pôde finalmente retornar a Santarém e montar seu próprio consultório.

Nesse período, junto com os amigos criou um movimento sem qualquer ligação partidária, chamado Movimento União e Trabalho por Santarém (MutSan), mas com o tempo percebeu que para mudar a realidade era necessário entrar para a política.

Em 2008, foi eleito Vereador com 4.363 votos, tornando-se presidente da Câmara no primeiro semestre de 2009.

Em 2010, recebeu 19.151 votos para Deputado Estadual, sendo o 1º suplente, assumindo o mandato em 2012, onde de forma atuante defendeu os direitos do povo de Santarém e região.

No ano de 2014, como candidato a Deputado Federal recebeu 84.601 Votos. Em 2016, foi escolhido para ser o prefeito de Santarém com a maior votação da história do Município, 96.034 votos.

PREFEITO MANDA ABASTECER PSM E HMS COM MEDICAMENTOS: O primeiro dia de trabalho do Prefeito Nélio Aguiar, 02 de janeiro, foi marcado por várias atividades. O Prefeito saiu do gabinete e junto com integrantes do governo visitou o Pronto Socorro Municipal e Hospital Municipal de Santarém, bem como foi ouvir a demanda dos moradores no bairro Vigia, localizado na periferia do Município.

Nélio Aguiar seguiu para o almoxarifado do Hospital Municipal, onde junto com o chefe de gabinete Erasmo Maia, acompanhou a chegada de materiais que foram solicitados pelo novo secretário de saúde, Edson Filho. Segundo o Secretário, durante a transição de governo foram encontradas quantidades mínimas de materiais para atender os pacientes do Pronto Socorro Municipal (PSM), Hospital Municipal de Santarém (HMS) e Serviço Municipal de Nefrologia. Como medida emergencial, por se tratar de um serviço essencial, foram recebidos 283 volumes de materiais.

“Sabemos que nossos recursos estão restritos, mas temos como prioridade o abastecimento e a normalização dos serviços, dando suporte necessário aos profissionais. Hoje foram entregues agulhas, seringas, antibióticos, dentre outros materiais. A saúde emergencial não para e não pode parar”, pontuou Edson Filho.

VISITA AO BAIRRO DA VIGIA: Apesar do mau tempo ter impedido a ação de limpeza que estava programada para o bairro da Vigia, o Prefeito Nélio Aguiar acompanhado da Primeira-Dama e titular da Secretaria Municipal de Assistência Social, Celsa Brito; do secretário de infraestrutura, Daniel Simões; do chefe de gabinete Erasmo Maia e do vereador Chiquinho da Umes foi até o bairro ouvir as reivindicações dos moradores pessoalmente.

Nélio ressaltou a importância de governar da periferia para a área central. “Não podemos ficar só cuidando da área central da cidade e esquecer os bairros mais afastados, onde nós temos os maiores problemas. Temos que planejar, pensar e fazer projetos que atendam essas áreas. Precisam de iluminação pública, de escolas, de postos de saúde. Temos que ter um governo que se faça presente nessas áreas, para transformar a mudança na vida das pessoas. Queremos fazer um governo de transformação”, declarou o Prefeito.

Segundo a associação de moradores, o bairro Vigia possui 650 famílias. A área é de ocupação e está nos planos para ser regularizada pela prefeitura.

No fim do dia, o Prefeito participou , junto com o secretariado, da apresentação da foto que fica no gabinete protocolar no Centro Cultural João Fona. É tradição sempre que um novo prefeito assume a administração municipal que uma pintura seja colocada na sala. “É um momento histórico. Aqui já funcionou a Prefeitura de Santarém e temos aqui uma galeria de todos que já foram prefeitos do Município. Esse gabinete protocolar é utilizado para receber autoridades nacionais e internacionais. É um ritual que tem um significado muito grande para história de Santarém”, explicou o Prefeito.

ESTRUTURA DO CAIS DE ARRIMO: O prefeito Nélio Aguiar, secretário Daniel Simões (Seminfra) e a coordenadora Municipal de Defesa Civil, Laura Lopes, realizaram na manhã de terça-feira, 03/01, uma visita técnica para avaliar as condições estruturais do cais de arrimo. O trecho visitado pela equipe cedeu após fortes chuvas no mês passado. A vistoria contou com a participação do tenente coronel Cláudio Rêgo, do 4º Grupamento de Bombeiros Militar.

O secretário Daniel Simões destacou a elaboração de um projeto de engenharia. “Temos que agir rápido para poder não deixar o rio subir e os problemas serem maiores. Vistoriamos os pontos mais críticos, principalmente na parte que cedeu localizada entre a Silva Jardim e Augusto Montenegro”, informou.

Para Nélio Aguiar, é essencial um trabalho preventivo e emergencial. “Vamos realizar uma ação conjunta: Defesa Civil, Seminfra e Corpo de Bombeiro, para levantar todos os danos estruturais da orla e identificar os riscos para quem passa pelo local. Estamos preocupados porque a cada enchente os danos se agravam, mas vamos juntar os laudos técnicos e enviar para a Defesa Civil estadual e nacional para que as providências sejam tomadas. Não vamos esperar ocorrer uma tragédia para correr atrás de uma solução”, declarou.

O gestor municipal ainda afirmou que existe um projeto para Santarém, porém, o entrave é a questão de recursos destinados ao Município. “Temos um projeto, nosso problema agora é financeiro. Vamos encaminhar para o Ministério das Cidades e cobrar tecnicamente para conseguir o recurso”, finalizou Nélio Aguiar.

Por: Jefferson Miranda

Fonte: RG 15/O Impacto