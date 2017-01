Bocão Ed. 1128

AUDITORIA NAS CONTAS

Os políticos que assumiram secretarias e aqueles que indicaram seus afilhados devem ficar preocupados. Uma auditoria está em andamento e muitas novidades estão surgindo, inclusive pessoas que recebiam sem trabalhar e que ficavam ocupando lugar sem produzir. A coisa é feia. A honestidade está também na conduta e nas ações. O Ministério Público vai ser comunicado, já que esses políticos juram honestidade.

A PRAÇA É NOSSA

A polêmica sobre o uso da Praça de Eventos para os desfiles do carnaval deste ano, anunciado pelo secretário de Cultura Luís Alberto Figueira (Pixica) causou revolta em alguns fanáticos, membros de algumas igrejas evangélicas, ou seja, aqueles que pensam somente em política, que afirmam que esse espaço é para uso de eventos religiosos. O prefeito Nélio Aguiar e o secretário Pixica não devem recuar, pois a obra desta praça está sendo feita com recursos do governo e não da igreja evangélica, que está se intitulando dona do lugar. É bom lembrar que já foi gasto muito dinheiro nesta obra inacabada durante o governo do ex-prefeito Von, que teve como principal aliado o vereador Reginaldo Campos, que é membro da Igreja da Paz. O prefeito Nélio Aguiar deve acionar o Ministério Público para investigar se o recurso pago pelo governo passado foi aplicado corretamente. A praça não tem dono, a praça não é da Igreja da Paz, a praça é do povo santareno. A Praça É Nossa!

A PRAÇA É NOSSA 2

Os fanáticos dizem que a praça foi construída para eventos das igrejas. Pergunto: Qual a Igreja que usa a praça para praticar eventos religiosos? Nenhuma! A Igreja da Paz usa o estádio que é para a prática do futebol. Deus não precisa de praça, Bíblia não precisa de praça, a situação que estão criando é por interesse político, porém, já ficou provado que os evangélicos não seguem orientações de pastores, basta verificar a quantidade de votos que os candidatos das igrejas recebem. Deus está acima dessas coisinhas dos homens imbecis.

A PRAÇA É NOSSA 3

Não adianta pedir ajuda de vice-Governador que não possui prestígio e nada fez por Santarém. O Prefeito é Nélio e ele sabe o que é bom para o povo e para os custos da Prefeitura. Alexandre Von se deixava levar pelas pressões politiqueiras, presume-se por ter rabo preso. Agora a situação mudou, Nélio sabe administrar finanças públicas e possui moral e segurança em seus atos.

A PRAÇA É NOSSA 4

Agora acabou o método de usar as igrejas para tirar vantagem junto à Prefeitura. Deus sabe quem faz isso e vai começar a agir e punir essas pessoas que usam seu poder para tirar vantagem. Tenho certeza que a direção maior da Igreja da Paz não compactua com essas práticas politiqueiras de toma lá dá cá.

AMIGO DA ONÇA

Coitado do Alexandre Von. Seus ex-amigos estão detonando ele para que o prefeito Nélio vire sua atenção para eles. Coisa feia, antes morriam pelo Alexandre, hoje elegeram Nélio como o Prefeito do futuro e do “meu coração”.

MACEDO PAVULAGEM

Chegou à minha mesa uma informação de que o prefeito de Belterra vai se meter em uma bronca feia logo no início de sua administração. Quem o conhecia antes de ser Prefeito o achava uma pessoa humilde, agora de posse de uma faixa de Prefeito, ficou orgulhoso e cheio de “não me toque”. O prefeito de Belterra se acha Presidente da República. Esse bichinho vai cair do cargo rapidinho.

RECEITA MUNICIPAL

O competente auditor fiscal da Prefeitura, Mário Anderson Pereira, foi nomeado pelo prefeito Nélio Coordenador da Receita Municipal. Auditor honesto, competente e dedicado, Anderson conhece muito bem a legislação tributária e já está pensando em um anteprojeto de lei do novo Código Tributário Municipal. Uma excelente escolha para um governo sério.

FUTURO GARANTIDO

A engenheira Rose Fonseca, que exerceu a Secretaria de Administração do governo Alexandre Von, foi convidada pelo secretário de planejamento Rui Corrêa para continuar na Secretaria como adjunta, pelo excelente trabalho realizado. Rose desenvolveu um trabalho de qualidade técnica que chamou atenção do secretário Rui.

ALTER DO CHÃO

Após analisar o currículo de vários pretendentes à administração de Alter do Chão, foi escolhido o empresário Zampietro para administrar a vila. Zampietro, pela experiência, promete realizar uma excelente gestão, até porque conhece todas as necessidades da vila e o turismo vai ser sua prioridade.

ALERTANDO O JATENE

Governador Jatene, o senhor possui no quadro de servidores do Estado o diretor de Polícia Civil, Dr. Rilmar Firmino, servidor honesto, competente, dedicado e especialista em investigação. Indique Dr. Rilmar para tirar as dúvidas dos usuários do DETRAN em Santarém e região, que estão pensando que existe possível extorsão no Órgão. Segundo a carta que recebi, um simples levantamento vai comprometer pequenos e grandes funcionários e colaboradores ligados ao DETRAN. O que está faltando, senhor Governador? O chefe da Casa Civil, o senhor Megale; e o diretor Dória, deveriam exigir uma investigação da Polícia Civil, tendo à frente o competente diretor geral de Polícia Dr. Rilmar, que em uma simples investigação acabou com um esquema milionário na SEFA. Assim pode acontecer no DETRAN de Santarém. Fica o alerta ao governador Jatene para mandar apurar possível esquema milionário.

Por: Emanuel Rocha