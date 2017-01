Descaso – Prefeito diz não saber nada de administração pública

Chico Alfaia, prefeito de Óbidos, em uma reunião, socializou que não possui conhecimento de gestão pública.

O novo chefe do executivo municipal de Óbidos, oeste do Pará, jogou um balde de água fria na expectativa da população. Depois que assumiu o governo, ele não tem demonstrado muita confiança em relação ao futuro do Município. E o mais sério desta situação, é que diante dos desafios, segundo alguns munícipes, está completamente perdido sobre as soluções a serem implementadas com objetivo de mudar a realidade local.

Sem planejamento adequado, em uma reunião, ele acabou entregando o jogo: “- Se vocês forem falar de banco eu me garanto aqui, mas de Prefeitura, me perdoem, mas não entendo nada de administração pública”. Apesar da sinceridade de Chico Alfaia, a frase causou polêmica e até mesmo revolta em parte da população.

Agora vem a pergunta: Se ele não entende nada de administração pública, por que se meteu em querer ser Prefeito de Óbidos?

Outra atitude que até agora ninguém está entendendo foi de Chico Alfaia fechar a Prefeitura por 15 dias e depois prorrogou esse prazo por mais 15 dias. Ou seja, a Prefeitura está fechada e só vai abrir dia 1º de fevereiro. Nesse período nem o protocolo está funcionando. Isso está deixando a população indignada.

De acordo com alguns servidores, Chico Alfaia parece não demonstrar iniciativa, e acaba se agarrando em números financeiros, principalmente de dívidas. No entanto, não apresenta qualquer perspectiva de solução. Outra questão é referente a falta de entendimento com funcionalismo público. Eles citam, por exemplo, o fato de Chico Alfaia ter diminuído drasticamente o número de temporários, principalmente nas áreas de educação e saúde. Segundos os servidores, a decisão irá acarretar dificuldades no atendimento adequado à população obidense.

CARNAVAL: Outra preocupação da população e dos empresários locais é quanto a realização do Carnaval. O evento carnavalesco do município de Óbidos (Carnapauxis) atrai anualmente milhares de foliões de todas as regiões do País. O movimento intenso do período de folia gera muitos empregos e fomenta a economia. Porém, diante do cenário apontado pela nova gestão, a qualidade de anos anteriores parece que vai ser deixada de lado. Em recente entrevista a uma televisão em Santarém, Chico Alfaia afirma que o Município não tem dinheiro pára bancar o carnaval. O fato é, que todos os ex-prefeitos têm o carnaval como a “menina dos olhos”, pois é quando o município de Óbidos é conhecido mundialmente.

Vale lembrar que o ex-prefeito Mário Henrique deixou o Município endividado e agora Chico Alfaia recebeu a primeira cacetada, com o bloqueio de recursos.

PREFEITO ACUSADO DE CRIME É DENUNCIADO NA JUSTIÇA: Chico Alfaia assumiu a prefeitura Municipal de Óbidos sob a suspeita de crime eleitoral. A denúncia foi realizada no dia 07 de dezembro de 2016, pelo advogado Edimar de Souza Gonçalves, OAB/PA 16.456, com procuração outorgada por Roberto Araújo Silveira Filho, representante legal da Coligação Majoritária “Trabalho e Experiência para Óbidos Crescer”.

Na peça protocolada na Justiça Eleitoral, que tem como base a investigação realizada pela Polícia Federal (PF), sobre um áudio gravado na Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, que supostamente demonstra um crime eleitoral, a coligação solicitou a instauração de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com vistas ao reconhecimento da ocorrência de captação ilícita de sufrágio, supostamente realizado pelo candidato a prefeito de Óbidos, Francisco José Alfaia de Barros, o ‘Chico Alfaia’.

No documento encaminhado à Justiça, a Coligação solicita a cassação do diploma ou mandato eletivo do prefeito eleito Chico Alfaia e do vice-prefeito, Isomar Castro de Barros, além da aplicação de multa e a inelegibilidade.

De acordo com o advogado Edimar Souza do escritório Bassalo S/C – Advogados Associados, os depoimentos realizados junto à Polícia Federal, demonstraram claramente a prática de compra de voto por Chico Alfaia. “Não fosse bastante o depoimento do sogro da paciente, José Dolzane, a Sra. Sione Belchior (paciente que passaria pela cirurgia de laqueadura) também confirmou que uma das vozes do áudio é sua e a outra de sua sogra conhecida por “Preta”, confirmando, também, que o candidato Chico Alfaia prometeu durante a campanha eleitoral de 2016, ao seu sogro Zequinha que pagaria sua cirurgia de laqueadura de trompas, sendo que já haviam falado pessoalmente com o médico Cleo, mencionando que estavam a mando de Chico Alfaia, sendo que Dr. Cleo informou que a cirurgia custava R$ 900,00 e pediu alguns exames”, relatou Edimar Souza em parte do texto do documento apresentado à Justiça Eleitoral.

Ainda segundo o advogado Edimar de Souza Gonçalves, nos depoimentos junto à PF, ficou demonstrado o modus operandi na conduta do candidato Chico Alfaia e do médico Cleo, vale dizer que a enfermeira Erinete e a recepcionista Maria Alcelina já haviam atendido diversas outras mulheres encaminhadas pelo senhor Chico Alfaia para atendimento cirúrgico por parte do Dr. Cleo para realização de laqueadura, despertando nas servidoras o alerta da ocorrência de conluio para a prática de crime eleitoral. E por isso que em 30/09, ao receberem na Santa Casa a consulta de Sione Belchior resolveram gravar o áudio contendo toda a conversa elucidativa acerca da ocorrência de ilícito eleitoral configurado pela promessa de Chico Alfaia em custear por preços mais módicos as cirurgias de laqueadura das eleitoras em troca do voto e do apoio das famílias beneficiadas. O áudio em questão é prova lícita decorrente de gravação ambiental no interior de prédio público, na qual a gravação partiu de uma das pessoas que participaram do atendimento médico, sendo que todos os envolvidos confirmaram na Delegacia da PF a veracidade da gravação, o reconhecimento de suas vozes e participações, a licitude da gravação realizada”.

DEPOIMENTO: No dia 04 de outubro do ano passado, Chico Alfaia prestou depoimento ao delegado federal Lívio Araújo. Em seu relato, ele nega que tenha autorizado qualquer pessoa a procurar o médico da Santa Casa de Óbidos. Que não conhece a mulher que passaria pela cirurgia, tão pouco os seus familiares. E acrescentou que, a gravação em áudio é uma armação de seus adversários políticos. Disse ainda, que uma pessoa informou à sua irmã, que o candidato derrotado Jaime Silva usaria tal áudio para tentar anular a sua diplomação ou cassar o seu futuro mandato.

Agora, fica a cargo da Justiça Eleitoral investigar essa denúncia de crime eleitoral por parte do prefeito eleito Chico Alfaia. Se for constatada a compra de votos, com certeza tanto Chico Alfaia quanto seu vice Isomar Castro de Barros, devem ser punidos pela Justiça, com a cassação de seus mandatos.

Por: Edmundo Baía Júnior

Fonte: RG 15/O Impacto

