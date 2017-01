Bocão Ed. 1129

VON E TCM

Tomei conhecimento que as contas de 2014 do Secretário Municipal de Infraestrutura, o senhor Edilson Pimentel e do prefeito Alexandre Von, foram recusadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, após as denúncias apresentadas pelo empresário Alberto Marques e encaminhadas ao Ministério Público para apurar as graves denúncias.

SEFA

Chegou à coluna reclamação contra os prejuízos que a SEFA está causando aos contribuintes. A empresa apresenta sua impugnação e a SEFA não registra e não suspende o auto de infração e deixa a empresa ativo não regular, enquanto a responsabilidade e culpa são da SEFA. Sugiro aos contribuintes prejudicados a ingressarem com ação de indenização, já que a empresa tem suas mercadorias apreendidas e forçada a recolher o imposto antecipado. Estou presumindo que é litigância de má fé de algumas autoridades, já que a culpa é delas que não atualizam o sistema e as empresas acumulam prejuízos.

SEFA 2

Parece que auditor fiscal manda na CERAT de Santarém, mais do que o Coordenador. É um absurdo um auditor causar prejuízo ao contribuinte e o Coordenador não puder fazer nada para resolver. A empresa cumpre suas obrigações e a CERAT de Santarém não, sendo que ninguém dentro da SEFA faz nada. É um absurdo, é falta de respeito, é uma bandalheira muito grande. Reclamar para quem? Secretário? Não adianta, não resolve nada. Jatene, coitado, se deixa levar pela conversa do Secretário. O certo é passar a situação para o Dr. Rilmar Firmino, que investiga, apura e prende. O empresário prejudicado deve procurar o Ministério Público e ingressar com ação de indenização contra o Estado, responsabilizando os servidores.

CARNAVAL

O prefeito Nélio e o secretário Pixica estão corretos em reduzir os custos da festa popular, o carnaval. Pegaram a Prefeitura falida, cheia de problemas internos, cheia de irregularidades e eles não podem assumir ativo e passivo ilícitos. As agremiações devem entender a situação, até porque Nélio Aguiar até o carnaval terá somente 2 meses à frente da Prefeitura. As agremiações devem entender a situação e cooperar e não dificultar por questões políticas, por não terem condições financeiras estão transferindo a responsabilidade para o poder público.

CARNAVAL 2

O prefeito Nélio não pode fazer milagres para proporcionar um carnaval que todos desejam. Recebeu uma Prefeitura cheio de dívidas, a Secretaria responsável pelo carnaval sem programação de orçamento, má administrada e em apenas 2 meses até o carnaval, não podemos exigir do prefeito Nélio um carnaval como Santarém merece.

TV SITE O IMPACTO

Pelo sucesso da TV Impacto, foi convidado o jornalista Osvaldo de Andrade para assumir a direção, para implantar um jornal local, bate papo, entrevistas e outros programas que Osvaldo está bolando.

SECRETÁRIA EFICIENTE

A secretária do Meio Ambiente, Vânia Portela, impressionou servidores e usuários. Vânia é competente, possui experiência no serviço público, conhecimento em técnica de motivação, já transmitiu uma imagem positiva na área de sua atuação. Sua liderança foi observada através de sua habilidade, por viver em constante harmonia, compartilhando sua alegria e resolvendo os problemas com habilidade técnica e de pronto. Seu espírito de comunicação chamou a atenção de seus comandados pela clareza, objetividade e flexibilidade.

SECRETÁRIA EFICIENTE 2

Em pouco tempo, já deixou sua marca que a acompanha há muito tempo, de planejar e organizar sua rotina diária, a fim de que o trabalho seja desenvolvido, sem afetar sua qualidade de vida, tanto pessoal como profissional. Bem avaliada pelos servidores e usuários, deixando impressão de que vai realizar um excelente trabalho.

GOVERNO NÉLIO

Sua administração é pautada pela eficiência e competência, não importa o partido que o servidor e colaborador são filiados. Nélio não é movido pelo ódio e rancor. Se o servidor é do PT, PSDB, PDT, PSOL e PC do B, porém, possui competência, qualidade e vai produzir para o desenvolvimento de Santarém, Nélio chama para participar de seu governo. Vamos ajudar nossa cidade a crescer. Nélio não quer saber de que partido é filiado seu colaborador. Com isso, Nélio demonstra caráter, personalidade e espírito público. Parabéns Prefeito, por incluir em sua equipe pessoas que possuem qualidade e não partido. Todos juntos por Santarém. Vamos à luta.

GOVERNO NÉLIO 2

Até o momento o Alexandre Von não passou o relatório final da transição de governo. Já era tempo. Com isso, Nélio não pode pagar as dívidas deixadas por Alexandre. Para quem conhece contabilidade pública, algo de irregular ocorreu nas contas ou o saldo de caixa encontra-se no vermelho. Sugiro ao prefeito Nélio, interpelar Alexandre, via Justiça, para saber a demora e garantir seus direitos vinculados na Lei de Responsabilidade. A demora em prestar conta, já demonstra que tem coisa irregular e que durante esse período, a contabilidade não estava atualizada, esperando momento para realizar os ajustes. Como não ganhou, a situação piorou.

RIO SALVAÇÃO

Moradores do Residencial Salvação estão indignados e revoltados com o descaso que o governo está tratando quem mora lá. Além da cobrança absurda das tarifas de energia e água, agora estão convivendo com as constantes chuvas que caem nesta época do ano em nossa região e que, devido ter sido mal projetado, o Residencial é invadido pelas enxurradas que entram nas residências, transformando o Residencial em um verdadeiro Rio, colocando em perigo a vida de pessoas. Já tem gente chamando de “Rio Salvação” devido a grande quantidade de água que invade aquela área. Foi só dinheiro jogado fora, ou seja, é o que podemos chamar de obra eleitoreira.

Por: Emanuel Rocha