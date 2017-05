Delegado Rilmar Firmino indicado para assumir Secretaria de Segurança do Estado

Na capital do estado, Belém, cresce a expectativa sobre a nomeação do Delegado Geral Rilmar Firmino, para assumir o posto de Secretário Estadual de Segurança Pública. A mudança na pasta deve ser anunciada pelo governador Simão Jatene.

Além da troca na Segup, já foi confirmado a troca no Comando da Polícia Militar, onde o Coronel Hilton Benigno assumiu o posto. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves deverá ter como titular o Coronel PM Rosinaldo. Já a Delegacia Geral da Policia Civil deverá ser ocupada por Silvio Maués.

A nomeação da nova cúpula da segurança pública do estado do Pará está na mesa do governador Simão Jatene e deverá ser assinada a qualquer momento.

Fonte: RG 15/O Impacto