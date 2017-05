Raquel Brandão comemora ampliação da escola Ana Faleiro

A prefeita do município de Placas Raquel Brandão (PSDB), inaugurou no início do mês três salas de aulas na Escola Ana Faleiro.

Na ocasião, a Prefeita Raquel Brandão falou da alegria de poder inaugurar um espaço de ampliação para a educação do município e, ainda afirmou que irá buscar recursos para a Cobertura da quadra da escola.

Participaram da inauguração, juntamente com a Prefeita, o diretor Valdivino, a Secretária de Educação Simone Braga e a Secretária Adjunta Jackeline.

Fonte: RG 15/O Impacto, com informações da Ascom/PMP