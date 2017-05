Comunidade de Santa Cruz realiza 5ª edição do Festival do Milho

Canjica de milho, pamonha, bolo, milho cozido, milho assado, mingau, estes são alguns dos pratos tradicionais que tem como ingrediente principal o milho, mas você já pensou experimentar vatapá de massa de milho? Ou pão caseiro de milho? E a pizza? A Tortinha? São muitos os pratos que a Comunidade de Santa Cruz, localizada a margem esquerda da PA-370 produz para servir a população nos dois dias de Festival do Milho que este ano foi realizado nos dias 27 e 28 de maio, sábado e domingo.

Para este ano a comunidade reservou 6 mil espigas de milho que foram plantadas pelos produtores da comunidade e que receberam apoio da Prefeitura de Santarém por meio do Núcleo de Incentivo a Produção Familiar (Niprof) da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap).

De acordo com a presidente da Associação Comunitária de Agricultores, Produtores Rurais e Extrativistas de Santa Cruz, Maria Marlinete dos Santos Dias, a união da comunidade é a marca registrada do festival que entra em sua quinta edição com receitas exclusivas e que agradam a população. “O festival do milho é isso, o envolvimento de toda a comunidade e já conseguimos construir com o dinheiro do festival essa nossa cozinha e também este barracão e a comunidade se envolve tanto no festival quanto na festa da padroeira com a coordenação da igreja tudo para melhorar a comunidade. A gente vai trabalhando e a cada ano a gente inventa uma receita e assim a gente vai criando e agradando o público”, declarou.

Para a presidente da comunidade o envolvimento do poder público abre caminhos para o desenvolvimento da comunidade e o incentivo ao homem do campo. “O envolvimento da prefeitura este ano foi muito bom, eles estiveram essa semana ajeitando a nossa estrada e isso ajuda o povo a vir prestigiar a festa. Nós precisamos do apoio da prefeitura, pois temos que trabalhar em conjunto. Deram assistência e também trouxeram cursos para que a gente trabalhasse o artesanato. Já estamos nos organizando para a Festa do Produtor em agosto e vamos levar nossas iguarias e o artesanato”, enfatizou Maria Marlinete dos Santos.

O secretário de Agricultura e Pesca Bruno Costa destacou a importância de trabalhar junto a comunidade. “A gente tem buscado estar presente nas comunidades com nossa equipe técnica, com as equipes de infraestrutura rural e trabalhando para dar condições de trafegabilidade e escoamento da produção, mas não paramos por aí, acreditamos que manter viva a tradição dos festivais dentro das comunidades é uma tarefa do homem público e aqui parabenizamos a comunidade por essa festa tão bonita”.

José Maria Tapajós, vice-prefeito de Santarém esteve presente no evento representando o gestor municipal, Nélio Aguiar, e agradeceu a parceria com a comunidade. “A gente tem que cada vez mais valorizar o homem do campo pela sua importância dentro da sociedade. É o homem do campo que leva os alimentos saudáveis que colocamos nas nossas mesas e aqui o que vemos é a união da comunidade. Nos sentimos muito gratos. O nosso compromisso é esse: de melhorar as estradas e de incentivar a agricultura”.

NEL FIRMA PARCERIA COM ACADEMIA PARA AULAS DE BALÉ E JAZZ NA GRANDE ÁREA DO SANTARENZINHO

Para facilitar o acesso de crianças e adolescentes às aulas de balé e jazz ofertadas gratuitamente pela Prefeitura de Santarém por meio do Núcleo de Esporte e Lazer, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o NEL firmou parceria com uma academia de ginástica localizada na Rua Tomé de Souza próximo à Av. Fernando Guilhon, no bairro Santarenzinho.

Todas as turmas de balé e jazz que até semana passada funcionaram em uma sala do shopping Rio Tapajós, passam agora a funcionar na Academia Titanium, sem qualquer custo para os alunos.

De acordo com a professora de dança Cristiane Pessoa, ainda restam algumas vagas para as aulas de jazz que são voltadas para adolescentes a partir de 13 anos, às sextas-feiras, de 14h30 às 15h30.

PROFESSORES RECEBEM CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

71 professores que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE), nas escolas municipais da região de rios e planalto de Santarém participaram nesta segunda-feira (29) de uma capacitação sobre Deficiência Intelectual, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Felisbelo Jaguar Sussuarana.

A formação promovida pela Prefeitura de Santarém, por meio da Coordenação de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (Semed) tem o objetivo de capacitar os docentes sobre os conceitos, características, diagnósticos, causas e atendimentos relacionados a Deficiência intelectual, com vista a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais no sistema regular de ensino.

Pela manhã, logo no início da capacitação, a psicóloga do AEE da Semed, Maria de Nazaré Almeida dos Santos destacou d importância da ação formativa e disse que a inclusão já é uma realidade nas escolas municipais de Santarém. “Temos 569 alunos com deficiência intelectual na rede municipal. Então, a gente percebe que ainda existem dificuldades para o professor compreender que teoricamente seria uma deficiência muito comum, mas que ainda existem dificuldades quanto a nomenclatura, a diferenciação entre doença intelectual e doença mental que são conceitos distintos, por isso é importante capacitar o professor, para que ele ofereça um atendimento eficiente e de qualidade aos nossos alunos”, afirmou.

Nesta quarta-feira (31), para complementar o conteúdo programático da formação continuada serão realizadas oficinas práticas.

Nos dias 05 e 07 de junho é a vez dos professores da área urbana receberem a capacitação.

CAMINHADA ECOLÓGICA REALIZADA EM ALTER DO CHÃO CHAMA ATENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Alunos e professores das escolas municipais Antônio de Sousa Pedroso/Indígena Borari, irmã Dorothy Stang, Sagrado Coração de Jesus e Dom Tiago Ryan participaram de uma Caminhada Ecológica realizada na manhã desta segunda-feira (29), em Alter do Chão.

Com o tema: “Alter do Chão por um ambiente acolhedor e saudável”, a ação fez parte da programação da Semana do Meio Ambiente, promovida pela Prefeitura de Santarém, por meio das Secretarias de Meio Ambiente, Educação, Agricultura e Pesca e parceiros ligados às temáticas ambientais.

A caminhada em favor da preservação e conservação da natureza contou com a presença de pelo menos 300 pessoas, entre estudantes, professores e comunitários.

A concentração e saída foi da Escola da Floresta, situada na Rodovia Dr. Everaldo de Sousa Martins, Comunidade Caranazal, com percurso pelas ruas 6 de Março, Praça do Çairé, Juvêncio Navarro, Copacabana, Lauro Sodré e com encerramento na Praça 7 de Setembro.

Amanhã (30), a partir das 08h, dando continuidade a programação, a Escola da Floresta realiza plantio de mudas ornamentais e revitalização da Praça 7 Setembro, em Alter do Chão. A ação acontecerá em parceria com Administração Distrital de Alter do Chão (ADA) e comunitários.

