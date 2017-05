Marítimo autuado por tráfico de droga é transferido para Complexo Penitenciário de Cucurunã

Em duas malas, operação da polícia civil localizou 25 kg de supermaconha.

Elailson Souza, 43 anos, que trabalhava como contramestre na embarcação que faz a linha Manaus/Belém, após ser ouvido pelo Delegado Jamil Casseb, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Central de Triagem Masculina (CTM) do Complexo Penitenciário de Cucurunã.

Operação da Polícia Civil, ao comando dos delegados Jamil Casseb e Germano do Vale, juntamente com o escrivão Hitamar dos Santos e investigador Adriano, identificou e prendeu na madrugada de segunda-feira(29), o marítimo Elailson Souza, que segundo a polícia, foi aliciado por traficantes, e estava fazendo o transporte de 25 kg de skunk, conhecida como supermaconha, no interior da embarcação que trabalhava, cujo destino final seria Belém.

RG 15 / O Impacto