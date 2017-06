Bocão Ed. 1150

ALBERTO DA SUPERMIX

Alberto Oliveira assumiu a CODEC – Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará na região Oeste do Pará, representando a classe empresarial. Nele eu confio. Objetivo, sincero, trabalhador, dedicado e leal. Alberto com seu dinamismo vai conseguir investimento e melhorar a economia de Santarém e região. Jatene acertou na escolha e os empresários estão bem representados. Alberto não se curva diante de injustiça e se seus pedidos não forem atendidos para o desenvolvimento da região, ele deixa o cargo, já que é técnico competente e não político, bem como não precisa do salário para o seu sustento.

EMPRESÁRIO DEDICADO

O empresário Fábio Maia veste a camisa, honra, se dedica e assume a responsabilidade. Fábio é competente, possui boas ideias para ajudar a classe empresarial. Fábio ajudou o partido o qual pertence Olavo e Alaércio, o PRP (PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA), a eleger o vereador Alaércio com seus votos e hoje foi deixado de lado. Olavo e Alaércio deveriam conceder uma oportunidade a Fábio para ele demonstrar seus conhecimentos. Ele merece pela lealdade ao partido.

SAÚDE

Hoje querem culpar o prefeito Nélio pelo que está acontecendo na saúde. O ex-prefeito Von deixou um rombo na saúde de R$ 34.520.563,72 e isso refletiu diretamente no governo Nélio. A estrutura do Hospital Municipal não possui condições de atender os pacientes das cidades vizinhas. Conversei com duas pacientes, uma de Rurópolis e outra de Alenquer, que me informaram que quando procuram o hospital em suas cidades os médicos dizem, “vão para Santarém, aqui não temos nada”.

SAÚDE 2

O prefeito Nélio deve exigir do Procurador do Município, que ingresse com ação de indenização contra as cidades citadas, usando a Lei de Responsabilidade e comunicar o Ministério Público para exigir dos prefeitos que atendam os pacientes em suas cidades, já que as prefeituras recebem recursos Federal e Estadual direcionado à saúde. O Hospital Municipal não tem condições de atender, já que o recurso destinado a Santarém, é com base em orçamento e planejamento.

SAÚDE 3

O prefeito Nélio por ser médico competente sabe da responsabilidade. Não adianta culpar o governo Nélio, se Alexandre ficou quatro anos causando prejuízos à saúde. Fiquei sabendo que quem está transferindo responsabilidade ao governo Nélio pela saúde, tentou se aproximar tentando auferir vantagem e foi barrado, agora fica plantando notícias falsas. Ele deve ter cuidado, pois um dossiê está sendo preparado contra esse político.

FÉRIAS DO JATENE

Está sendo divulgado, não sei se é verdade, que o governador Jatene comentou que gostou do lago do Maicá e disse que Santarém tem de investir no turismo e não em indústria, que vai acabar com nossas riquezas naturais. Se Jatene falou isso, a situação é contrária daqueles que trabalham com ele e querem indústria. Se for verdade, aquela reunião não vai servir de nada para exigir do Governador projetos de investimento para Santarém.

FÉRIAS DO JATENE 2

Se Jatene tivesse interesse em investir em Santarém, por que ele não falou em seus discursos na inauguração da escola técnica? Por que os que encabeçaram o movimento em Santarém não provocaram o Jatene para se comprometer com os investimentos? Será que esse movimento é político? Quem deseja investimento, exige. Quem quer investimento bate de frente com Jatene. Quem peitou o Jatene? Tenho dito. Jatene não vai liberar investimento para Santarém. Perderam a oportunidade de exigir em público do Jatene o comprometimento dele com Santarém.

VÍDEO DO JATENE

Ainda está rendendo o vídeo em que Jatene estava curtindo no lago do Maicá. Olavo ligou para um blogueiro e exigiu que ele tirasse o vídeo de seu blog, senão, os procuradores do Estado entrariam com ação contra o blogueiro. A função do Procurador do Estado não é para esse caso. Então, essa ameaça não pode prosperar. Olavo disse que Jatene ameaçou o blogueiro com a Procuradoria do Estado e exigiu que o vídeo fosse retirado, pois o blogueiro responderia pela situação. Olavo quer calar o blogueiro, pensando que ele é cachorrinho de coleira.

VÍDEO DO JATENE 2

Olavo saiu para o ataque contra o blogueiro, como se ele fosse o responsável. Olavo deve culpar o Hamad que gravou e encaminhou ao blogueiro. Revoltado, Olavo ameaçou o blogueiro e disse que esse governo é sério e “esse porra é sério”, referindo-se a Jatene. Olavo chamou o Governador de porra! Olavo ameaçou o blogueiro. Olavo estava revoltado e saiu de sua boca muitos “porras”. Será que o Jatene chamou o Olavo para se queixar? Ou os “porras” foram do Jatene?

VÍDEO DO JATENE 3

Olavo disse que estão rotulando que ele é Jatene, mas ele disse que não é Jatene. Se ele não é Jatene, o que ele faz no governo Jatene? E por que ele se revoltou com o blogueiro que apenas publicou o que recebeu? Olavo disse que o Governador já tem o estigma de preguiçoso e gosta de pescaria. Com o vídeo acrescento mais uma, ele gosta de passear de lancha!

VÍDEO DO JATENE 4

O blogueiro não deve ter medo das ameaças. O Governador não vai ingressar com ação contra o blogueiro e nem contra o Hamad, o passeio aconteceu e pronto. Jatene tem direito de passear de lancha. O blogueiro não pode ser humilhado por uma situação criada por terceiro. Amigo blogueiro, vá fundo, estamos juntos!