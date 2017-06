Prefeitura inova com desfile cívico dentro da programação do aniversário de Santarém

Aprovado pelo público presente. “O Pra Ver a Banda Passar” oportunizou prestigiar o cívico e cultural da nossa terra. Na noite de sábado (17) na Orla da Cidade, a população pôde prestigiar o desfile cívico, realizado em comemoração aos 356 anos de Santarém.

“Os militares fazem parte dessa história e deste grande contexto festivo. E nos fizeram relembrar músicas que enaltecem a nossa querida cidade de Santarém. Nos faz muito bem e temos o prazer de trazer a nossa família aqui na Orla”, destacou a acadêmica do curso de farmácia, Luciana Batista.

O Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar presente no evento, destacou a iniciativa e a participação dos militares. “O momento cívico, que envolveu a cultura com a musicalidade é uma inovação na nossa programação e tem tudo para torna-se tradição. Quanto mais integrarmos as Instituições e sociedade em geral é melhor. Foi uma decisão muito importante da Secretaria Municipal de Cultura poder incluí-los. E ficamos gratos por esse envolvimento dos militares. Somado aos relevantes serviços por eles à população santarena”, disse.

“Outra inovação, realizado pelo nosso secretário municipal de cultura, o Luis Alberto Figueira, é levar as atividades culturais aos bairros mais afastados da cidade, uma das linhas de frente do governo, quanto a democratizar a cultura e assim envolver todas as camadas sociais. Nossa arte, a dança, a música, o teatro e outros a todos os santarenos. Sair do tradicional, da realização apenas na área central e diferenciar ao levar as grandes áreas da cidade”, acrescentou Nélio Aguiar.

O desfile do “Pra Ver a Banda Passar” contou com as participações do pelotão da Marinha do Brasil/Capitania dos Portos de Santarém junto com a Banda Marcial da Escola Estadual Almirante Soares Dutra, do 8º Batalhão de Engenharia e Construção (8º BEC) e mais pelotão, do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) e pelotão, e o 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4ºGBM) mais pelotão e Banda Sinfônica Maestro Wilson Fonseca.

O desfile na Orla de Santarém iniciou na frente da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e a chegada na frente do Centro Cultural João Fona (CCJF). A noite encerrou com a apresentação instrumental com músicas locais e regionais, da Banda Sinfônica Maestro Wilson Fonseca, na regência de João Carlos Miranda.

A programação cultural prossegue neste domingo, no bairro Nova República, a partir das 19 horas. Com as atrações: Show Sertanejo – Júnior de França & Banda e Carol Leal & Banda e o Shows de Pagode – Sorriso Alberto e Sid e Banda. E segunda-feira (19), os Shows de Rock: Rockstar e Albatroz e de Reggae: Shangrilah e Diamba. Na Praça Mirante do Tapajós, bairro Centro. Nas proximidades da Escola Estadual Frei Ambrósio.

Fonte: RG 15\O Impacto e Ascom\PMS