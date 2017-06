Feira de Inovação Tecnológica será aberta amanhã em Santarém

Evento será realizado de 22 a 30 deste mês, na Feira Agropecuária de Santarém

Nesta quinta-feira, 22/06/17, a partir 8 horas da manhã, será aberta a Feira do Agronegócio e Tecnologia do Norte do Brasil – EXPOAGROTEC 2017. O evento, que se estende até o próximo dia 30/06, acontece no parque de exposições da Feira Agropecuária, de propriedade do Sindicato Rural de Santarém – SIRSAN.

A feira é promovida pela ADERES – Agência de Desenvolvimento em Rede Sustentável, em parceria com o Instituto Cidadão Pró Estado do Tapajós – ICPET, com apoio de várias instituições locais de pesquisa, tecnologia e agronegócio, dentre elas o IFPA e a Ufopa.

A feira tem o objetivo de gerar uma reflexão sobre o mercado da inovação e apresentar ideias de gestão tecnológica sustentável para enfrentar os grandes desafios da crise econômica, visando a geração de emprego e renda por meio de negócios auto-sustentáveis.

Para o presidente da ADERES, Osmar Silva, o evento vai oportunizar o intercâmbio entre as instituições que atuam nas inúmeras cadeias produtivas regionais, expostas nos estandes da feira, que receberá investidores interessados nos negócios sustentáveis da Amazônia. “Haverá oportunidade para o intercâmbio entre a nova agricultura de precisão e os agentes de mercado, gerando tecnologia e negócios”, disse.

De amanhã até o dia 30/06 haverá exposições de produtos e serviços, além de palestras e oficinas sobre diversos temas como: turismo de negócios, empreendedorismo, inovação tecnológica, mecatrônica, robótica aplicada, biotecnologia, energia solar e renováveis, agronegócios, meio ambiente, geoprocessamento, mineração, tecnologia da informação, aeromodelismo, com destaque para os drones, games, informática, segurança eletrônica, saúde, cosméticos, beleza, moda, artesanato, cultura e gastronomia regional, sustentabilidade social.

Nesse período, a feira estará aberta pela parte da tarde e à noite, com entrada franca para o público.

Mais detalhes do evento, você confere no site http://www.agrotec.comunidades.net/

Fonte: RG 15/O Impacto e José Ibanês