Suspeitos de assalto morrem em confronto com a polícia

Jeremias Pedroso e Endrel Freitas tinham 18 anos.

De acordo com informações, uma guarnição da Rocam estava realizando abordagem a um grupo de motociclista no bairro do Santarenzinho, na sexta-feira (23), por volta de 23h, quando um homem chegou ao local dizendo que dois bandidos tinham-lhe assaltado e levado sua motocicleta, da marca Honda, modelos NXR Bros, cor preta. Em ato contínuo os militares realizaram averiguações na região, conseguindo localizar o veículo que foi abandonado pelos criminosos.

Posteriormente chegou a informação, que dois homens tinham sido avistados em rota de fuga, vindo a pular o muro de um terreno localizado próximo a serra do índio. Assim, a guarnição da Rocam direcionou-se até local, e no momento que adentraram no terreno foram recebidos a disparos de arma de fogo. Ao revidarem a injusta agressão, os PM’s conseguiram alvejar a dupla.

Jeremias Pedroso Nunes e Endrel Freitas de Oliveira, ambos de 18 anos foram encaminhados ao Pronto Socorro Municipal (PSM), porém vieram a óbito.

RG 15 / O Impacto