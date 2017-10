Bocão Ed. 1169

SEFA E JUSTIÇA

A Instrução Normativa nº 004 de 2014, vai contra a Constituição Federal artigo 5º incisos II e XIII e Súmulas do STF nº 70, 323 e 547. A SEFA assalta o contribuinte quando toma como base a IN 004, o Secretário tem conhecimento de ato ilícito e mesmo assim, pune a empresa e não o auditor. A SEFA atualmente está mal administrada, o governador Jatene errou quando indicou um servidor do quadro da SEFA para assumir a Secretaria da Fazenda. Pelo que já percebemos, o Secretário se deixa levar pelos seus colegas. Não está existindo comando na SEFA.

SEFA E JUSTIÇA 2

O governador Jatene deve tomar conhecimento e exigir respeito do secretário Nilo para com os contribuintes. Tem servidor que manda mais que ele na SEFA. Quando vai acabar essa falta de respeito com o contribuinte? O Ministério Público deve apurar o corporativismo que está acontecendo na SEFA em defesa dos servidores que cometem irregularidades e não acontece nada. Atualmente está difícil trabalhar com a direção da SEFA. Procedimentos ilícitos prevalecem diante da Lei.

JATENE

O governador Jatene vai surpreender seus eleitores e os políticos. Não quer se afastar do Pará e resolveu disputar uma vaga a Deputado Estadual. Jatene vai ser bem votado e levar vários deputados com ele. Jatene quer moleza, na Assembleia vai escolher o dia para ir, enquanto na Câmara dos Deputados e Senado é obrigado, lá não tem rede para dormir.

FORA DA POLÍTICA

Ex-vice-governador Helenilson Pontes desistiu de disputar uma vaga para Deputado Estadual após tomar conhecimento que Jatene vai disputar uma vaga à Assembleia. Helenilson percebeu que não havia possibilidade de ganhar. Enquanto isso, seu irmão, o vereador Alysson Pontes, está com sua popularidade em alta. Atencioso e dedicado com seus eleitores, se vier candidato, possui amplas possibilidades de ocupar uma cadeira na Assembleia.

CADÊ O DINHEIRO?

Segundo a diretora da Z 20, o vereador Jadeilson desapareceu com o dinheiro e para tentar recuperar, a diretora vai ingressar na Justiça para o vereador prestar conta. Os associados querem uma resposta.

PLANEJAMENTO

O prefeito Nélio deve exigir planejamento administrativo mensal de cada Secretário, oferecendo oportunidade para ressalvas. Com isso, o Prefeito fica sabendo as ações antecipadas, ou se seus secretários possuem criatividade ou estão ociosos. O prefeito Nélio é de boa fé, confia nos seus secretários, porém, fiquei sabendo que alguns pensam muito e executam pouco.

FARMÁCIA

Chegou à minha mesa, reclamação de que algumas farmácias estão com um esquema sofisticado de falsificar as caixas de remédios e aproveitar os remédios vencidos, alterando o vencimento na caixa. A Vigilância Sanitária deve investigar para saber se é verdade, já que é grave a situação.

LAGO DO MAICÁ

Os comunitários do Maicá criam dificuldade para a implantação do porto da Embraps e deixam os pescadores abrirem um canal desviando a água, causando danos ao meio ambiente. A diretoria da Embraps é muito passiva quanto a essa questão, tem que partir para cima e agir dentro da Lei, pensando no desenvolvimento e enfrentar a turma do contra, já que para os pescadores não fizeram nada. A empresa possui meios legais para exigir e calar a boca das pessoas que são contra o desenvolvimento e que só pensam em conseguir votos, para ocupar cargo político.

ALÔ DARLISSON

Continuam as pessoas ligando para o Darlisson, ex-coordenador da Defesa Civil. O número do celular do Darlisson continua nas agendas das pessoas. Será que a nova coordenadora se esconde do povo? Ou Darlisson, realizou um excelente trabalho? E continua na boca e cabeça do povo. Realmente Darlisson realizou um excelente trabalho.

CRATERA

Uma enorme cratera está se formando em pleno centro de Santarém, mais precisamente na Travessa Visconde do Rio Branco, entre as ruas Galdino Veloso e Rui Barbosa. Proprietários de veículos têm prejuízos com a quebra de peças, pois o buraco está bastante grande, cheio de água parada e sendo depósito do mosquito da dengue. Isso sem falar no mato e lixo que está se acumulando no local. A revolta dos moradores do local, é que uma equipe da Seminfra fez o serviço de tapa-buraco na Rua Silvério Sirotheau, mas esqueceu desse trecho. O titular da Seminfra, Daniel Simões, deve entrar em ação e mandar uma equipe resolver esse problema antes que algo grave aconteça.