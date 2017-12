Bocão Ed. 1178

CULPA DE QUEM?

Cerca de 170 detentos foram soltos pela Justiça para passarem o Natal e o Ano Novo com suas famílias. Até aí, tudo bem! Só que esses detentos saíram do presídio sem dinheiro, fazendo com que eles voltem a cometer crimes. Tanto é, que o número de assaltos e mortes aumentaram nos últimos dias. O caso mais recente aconteceu na Vila de Alter do Chão, onde vários assaltos aconteceram no último final de semana.

CULPA DE QUEM? 2

O que deu mais ibope, foi o assalto a três turistas de São Paulo, durante o feriado de Natal. Dois homens abordaram as vítimas e levaram dinheiro, joias, cartões de crédito e celulares. Ninguém foi preso. As turistas chegaram a Santarém para passar o Natal e o Ano Novo. O assalto deixou as mulheres em pânico. Moradores e visitantes cobram mais ação da Polícia na Vila; na data do ocorrido não havia plantonista na delegacia local, por isso as vítimas só puderam fazer o B.O. no dia seguinte. Vários casos de assaltos a residências, comércios a pessoas em vias públicas foram registrados este ano em Alter do Chão. Segundo a Polícia Militar (PM), denúncias podem ser feitas ao 190. A Polícia faz sua parte, prende os bandidos, só que esses bandidos recebem os benefícios da Justiça e são liberados em épocas de comemorações, fazendo com que o índice de violência aumente consideravelmente.

CRATERA

Uma enorme cratera está se formando na Travessa Frei Ambrósio, entre a 24 de Outubro e a Av. Tapajós. Quem precisa se deslocar de carro até o Mercadão 2000 não tem como desviar do buraco. O titular da Seminfra, Daniel Simões, deve verificar essa denúncia, que foi feita por vários leitores da Coluna. Neste final de ano muita gente deverá se deslocar até o Mercadão 2000 e na Feira do Produtor Rural, para fazer compras.

GARIMPO SEM MALÁRIA

É o que estão chamando para a empresa responsável pelo estacionamento do aeroporto de Santarém, que está cobrando por hora. Agora ficou difícil para o motorista se deslocar ao aeroporto para levar ou buscar alguém, pois se você estacionar tem de pagar por hora. Virou uma mina de ouro. Se você estaciona seu veículo em uma área onde é proibido, o agente da SMT lhe aplica uma multa, o jeito é cair nas mãos da empresa que ganhou a licitação para explorar o estacionamento. Será que a Infraero tem participação nesse “garimpo sem malária”? A reclamação é geral.

GARIMPO SEM MALÁRIA 2

O mais grave de tudo isso, segundo uma fonte falou à Coluna, é que esse dinheiro está entrando líquido para a empresa, pois não fornece nota fiscal, ou seja, está sonegando impostos. A Receita Federal, Receita Estadual e o Município devem entrar em ação para verificar se isso está acontecendo mesmo. Se for confirmado, que autuem e cobrem os impostos devidos. Esse tipo de cobrança em estacionamentos acontece em vários locais no centro de Santarém, onde um veículo paga por hora em torno de R$ 5,00. Também esses locais não fornecem nota fiscal.

RETROSPECTIVA

A Coluna faz um balanço de alguns fatos que aconteceram em 2017 e que chamaram atenção da população de Santarém, do Pará e do Brasil. Um deles está relacionado à “Operação Perfuga”, deflagrada pela Polícia Civil e Ministério Público Estadual, que culminou na prisão do então vereador Reginaldo Campos, advogados, funcionários da Câmara Municipal de Santarém e da Sespa. O resultado é que Reginaldo Campos teve de renunciar ao seu mandato de Vereador, 28 pessoas foram denunciadas e vão ser julgadas pela Justiça.

RETROSPECTIVA 2

Outro fato lamentável e que chamou atenção de muita gente, foi a venda de diplomas falsos por servidores da Semed. A “Operação Apate” realizada pela Polícia Civil e MPE prendeu três pessoas que estavam operando dentro da Secretaria Municipal de Educação (Semed) um esquema fraudulento de venda de vagas de cargos temporários, juntamente com o diploma falsificado. Na Operação, a residência da ex-coordenadora de educação infantil, Flora Costa, foi alvo de cumprimentos de mandados de busca e apreensão. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, José Castro, a quadrilha vendia diplomas falsos, em média por R$ 1.800,00.

RETROSPECTIVA 3

No mês de julho um caso que chocou e revoltou a população de Santarém foi a prisão do médico Álvaro Magalhães Cardoso, de 36 anos; bem como de suas comparsas Odete Friss Ebertz, de 33 anos; e Darliane Silva dos Santos, de 26 anos. O médico Álvaro Cardoso e Odete Ebertz foram acusados de estupro de vulnerável e de produzir, registrar e enviar fotos pornográficas de crianças. Darliane dos Santos foi presa em flagrante pelo crime de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. No dia 25 de outubro, o juiz Alexandre Rizzi proferiu sentença condenando o médico a 22 anos e 08 meses de prisão em regime fechado; as duas mulheres, que participaram do crime, foram condenadas a 14 anos e dois meses de prisão.

RETROSPECTIVA 4

No dia 02 de agosto um trágico acidente aconteceu no rio Amazonas, no município de Óbidos. A colisão entre um navio cargueiro que tinha como destino a cidade de Manaus, e um rebocador da empresa Bertolini, culminou com a morte de nove pessoas. Ao todo 11 pessoas estavam no rebocador, somente duas foram resgatadas com vida. Os corpos das 9 vítimas só foram retirados de dentro do rebocador mais de quatro meses depois da tragédia. Mostrando uma total irresponsabilidade com os familiares das vítimas por parte da empresa.

Por Emanuel Rocha