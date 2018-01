Orla de Santarém oferece perigo a turistas e praticantes de caminhadas

Apesar de um trecho da orla da cidade de Santarém ter sido inaugurado no mês de dezembro do ano passado, um outro trecho está oferecendo perigo para quem caminha por este local para a prática de caminhadas ou por necessidade. Estamos falando do trecho entre o Mercado Municipal e o Terminal Turístico de Santarém.

Na manhã deste domingo (07) essa parte da orla amanheceu tomada pela água da chuva. Algumas partes estavam praticamente intrafegáveis. O senhor Márcio Batista, que esteve na manhã deste domingo fazendo sua caminhada, registrou o perigo que todos estão passando nesse local, principalmente os turistas que estão quase que diariamente em Santarém e um dos pontos de parada é o Terminal Turístico, que amanheceu neste domingo totalmente alagado em alguns pontos.

Segundo informações de um engenheiro que também passou pelo local, o acúmulo de água está fazendo com que esses trechos fiquem frágeis, podendo ceder a qualquer momento, causando perigo aos praticantes de caminhadas e à população que procura a orla para seu lazer pela parte da noite.

A Prefeitura de Santarém já interditou um ponto da orla, que está cedendo, mas outras partes podem ceder a qualquer momento, devido o acúmulo de água.

