Independente vence São Raimundo por 1 a 0

O jogo considerado como a decisão do campeão estadual do interior, também valia o terceiro lugar no Parazão 2017, bem como uma vaga na Copa do Brasil 2018.

Após o empate em 1 x 1, no primeiro jogo contra o São Raimundo, no Barbalhão, o Galo Elétrico usou o Navegantão para vencer o Pantera por 1 x 0 e terminar o Estadual na terceira posição.

Em jogo de momentos alternados de domínio, a bola só balançou a rede no segundo tempo. Em jogada rápida do atacante Magno pela direita, a bola foi cruzada na medida para o meia Wellington Cabeça apenas completar para a rede. 1 x 0.

O resultado garantiu ao Galo uma vaga na próxima edição da Copa do Brasil. Agora, o Parazão depende apenas do clássico Re-Pa, neste domingo (7), valendo o título, para ser finalizado.